Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Саратове женщина на Renault Sandero сбила детей на мотоцикле. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вчера в Заводском районе. На улице Огородная 45-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Sandero при повороте налево столкнулась с мотоциклом.

В результате ДТП травмы получили 13-летний водитель двухколесного транспорта и его 14-летняя пассажирка. Оба подростка госпитализированы в медицинское учреждение.

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