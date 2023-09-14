Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Гагаринском районе Саратова загорелся газопровод. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

ЧП произошло примерно в 7:30 рядом с поселком Красный Октябрь. На место происшествия направили четыре пожарных расчета. Огонь распространился на траву и охватил два гектара. Пострадавших нет.

Как сообщает «Газпром трансгаз Саратов», между селами Песчаный Умет и Сторожевка произошла «разгерметизация трубопровода» диаметром 100 миллиметров.

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