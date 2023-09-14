Фото: Архив КП

Школа №72 в Саратове почтила память героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает администрация Ленинского района.

Памятное мероприятие посвятили 100-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской.

Ученикам показали видеофильм, который сняли выпускники школы. Кроме того, руководитель музея и учащиеся провели мероприятие о жизни и подвиге Зои Космодемьянской.

В завершении, дети и взрослые почтили память Героя Советского Союза минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

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