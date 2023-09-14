Фото: Архив КП
Школа №72 в Саратове почтила память героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает администрация Ленинского района.
Памятное мероприятие посвятили 100-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской.
Ученикам показали видеофильм, который сняли выпускники школы. Кроме того, руководитель музея и учащиеся провели мероприятие о жизни и подвиге Зои Космодемьянской.
В завершении, дети и взрослые почтили память Героя Советского Союза минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.