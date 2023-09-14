Фото: Архив КП
Министром спорта Саратовской области стал Олег Дубовенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Бусаргин.
Ранее Дубовенко занимал должность министра молодежной политики и спорта. Теперь председателем комитета стала Ангелина Беловицкая, которая ранее занимала должность заместителя министра молодежной политики и спорта.
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