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НовостиОбщество14 сентября 2023 4:30

Министром спорта Саратовской области стал Олег Дубовенко

Олег Дубовенко ушел в отставку с должности министра молодежной политики и спорта
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Министром спорта Саратовской области стал Олег Дубовенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее Дубовенко занимал должность министра молодежной политики и спорта. Теперь председателем комитета стала Ангелина Беловицкая, которая ранее занимала должность заместителя министра молодежной политики и спорта.

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