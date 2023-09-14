Фото: Областная служба спасения

Водители двух машин пострадали в результате аварии в Марксовском районе. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает региональная служба спасения.

ДТП произошло в 04:50 на трассе у села Георгиевка. Столкнулись два автомобиля - «Лада» и Nissan. За рулем отечественного автомобиля сидел 39-летний мужчина, иномаркой управлял 40-летний водитель.

В результате аварии их госпитализировали в медицинское учреждение. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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