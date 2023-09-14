Фото: Архив КП

В Саратовской области опять подорожал бензин. Статистику за неделю с 4 по 10 сентября опубликовал Росстат.

Средний ценник бензина за литр составил 53,69 рублей, за неделю он подорожал на 48 копеек.

Что касается цены за самый популярный вид топлива – АИ-92 – выросла до 51,51 рубля. Кроме того, подорожал и АИ-95, и АИ-98.

Также, вырос ценник и на дизельное топливо. В среднем, его цена составила 61,16 рублей. На прошлой неделе он стоил 59,81 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.