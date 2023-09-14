Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова за неделю поймали 29 безнадзорных животных. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает администрация Ленинского района.

На минувшей неделе специалисты подрядной организации проводили мероприятия по отлову, вакцинации от бешенства, маркировке и стерилизации отловленных животных.

Всего поймали 29 особей на улицах Лунная, Спицына, Одесская, а также в поселке Поливановка, сквере «Победа» и микрорайоне Городские просторы.

Администрация Ленинского района напоминает – жители, которые заметили безнадзорных животных, могут оставить заявку на отлов одним из способов:

-по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659;

-по телефону отдела благоустройства администрации района: 63-34-85 (в будни с 9:00 до 18:00);

-через Телеграм-канал и чат-бот администрации.

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