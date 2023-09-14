Фото: архив КП

За фотографии замеченных вывесок на иностранном языке саратовцы получат приз. Об этом сообщает Телеграм-канал саратовской городской думы.

Принять участие могут все желающие. Для этого горожане должны прислать фотографии вывесок в Саратове, которые написаны на иностранных языках или с транслитерацией.

Троих участников, которые пришлют наибольшее количество фотографий, наградят призом.

Фотографии принимают до 25 сентября на почту gordumapress@mail.ru.

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