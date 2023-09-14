Фото: Архив КП

В Саратовской области продолжает падать цена на «борщевой набор». Об этом сообщает Саратовстат.

За минувшую неделю – с 4 по 10 сентября – ряд овощей упал в цене. Так, снизился ценник на капусту на 8,3% – килограмм можно было купить за 29 рублей; цена на морковь снизилась на 7,2% (35 рублей за килограмм); свекла на 5,7% (27 рублей за килограмм); помидоры на 2,3% (75 рублей за килограмм); картофель на 1,6% (27 рублей за килограмм).

Также, подешевели мясные консервы, маргарин, гречка, мороженая рыба, рис и подсолнечное масло.

Кроме того, подорожал ряд овощей и фруктов. На 5,7% выросла цена на бананы (113 рублей за килограмм); на 2,5% подорожали огурцы (82 рублей за килограмм); Также, в этом списке числится варено-копченая и полукопченая колбаса.

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