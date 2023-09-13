Саратовец украл электрическую зубную щетку, оставив на кассе магазина паспорт. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В полицию подал заявление сотрудник салона сотовой связи, рассказов, что 4 сентября в салон пришел неизвестный. Мужчина собирался оформить сим-карту, но неожиданно ушел. Сотрудники магазина потом поняли, что мужчина прихватил с собой электрическую зубную щетку за 7 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 34-летний саратовец. Мужчина признался, что продал похищенное в 7 раз дешевле - за тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело.