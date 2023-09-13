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В Саратовской области засеяли первый миллион гектаров озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства области.

По словам зампреда правительства региона - главы минсельхоза Романа Ковальского аграрии Саратовской области засеяли озимыми первый миллион гектаров земли.

Основная доля озимых отведена пшенице — ей засеяли почти 967 тысяч гектаров, остаток отведен озимой ржи - 45 тысяч гектаров и тритикале - 2 тысячи гектаров.

Сев озимых культур завершен в восьми муниципальных районах: Питерском, Перелюбском, Озинском, Новоузенском, Пугачевском, Татищевском, Красноармейском и Балаковском. Наибольшие площади засеяны в Ершовском (62,8 тыс. га), Озинском (56,7 тыс. га), Екатериновском (51,9 тыс. га) и Пугачевском (50 тыс. га) районах.

— Аграрии региона возделывают сорта озимой пшеницы только отечественной селекции, в том числе саратовской селекции – более 60 процентов. Это Калач 60, Новоершовская, Жемчужина Поволжья, Левобережная 3, Скипетр, - уточнил Роман Ковальский.