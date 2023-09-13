За год в Саратовской области восстановлено четыре тысячи гектаров лесов

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Саратовская делегация принимает участие в форуме «Леса России». Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии области.

Зампред правительства Саратовской области Роман Ковальский и министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин приняли участие в форуме «Леса России» в Иркутске.

В рамках форума заявлены для обсуждения темы «Новые реалии в инвестиционной деятельности в целях развития лесного комплекса», а также «Мониторинг пожарной опасности в лесах в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов» и ряд других.

— В соответствии с поручением Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году объем мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению увеличен до 4 000 га, что больше показателя прошлого года на 60%. Это самый высокий показатель по области за последние 20 лет, — уточнил Роман Ковальский.

— В Саратовской области ежегодно закладываются новые лесопитомники. Приобретается новая лесохозяйственная и лесопожарная техника. Внедряется современная система мониторинга, такая как «Лесохранитель». На эти цели также выделяются средства из областного бюджета. Объем финансирования за последний год на эти цели увеличился почти в 5 раз. Наша общая задача - передать будущим поколениям сохраненные и преумноженные лесные ресурсы, — считает Константин Доронин.