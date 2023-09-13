Бусаргин и Вексельберг о теплосетях Саратова: наша общая цель – чтобы жители получали качественную услугу

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Бусаргин обсудил с Вексельбергом модернизацию теплосетей Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин встретился с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом. В ходе рабочего совещания, на котором присутствовали гендиректор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов, глава Саратова Лада Мокроусова, глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов и глава Балаковского района Сергей Грачев участники обсудили вопросы модернизации теплосетей в Саратовской области.

В 2023 году по соглашению с «Т Плюс» на ремонт теплосетей Саратова направлено свыше 3,3 млрд рублей, а в Балаково реализуется концессионное соглашение с финансированием в 756 млн рублей, по которому уже модернизовано 8,7 км теплосетей.

— На сегодняшний день в Саратове высокая степень износа тепловых сетей. Очень важно, что по соглашению с правительством Саратовской области компания «Т Плюс» приступила к их модернизации и приведению в порядок. Есть отставания по объемам, но руководство организации прекрасно понимает, как эта тема важна для горожан, и обещало все обязательства выполнить в срок. Для этого было увеличено количество бригад. Наша общая цель – чтобы жители получали качественную услугу, — высказался губернатор.

— Теплоснабжение – важнейшая характеристика качества городской жизни. Деятельное участие властей Саратовской области в решении вопросов, связанных с модернизацией теплосетей. Готовность к диалогу позволит успешно реализовать намеченные планы и обеспечит фундамент дальнейшей плодотворной работы, — подчеркнул Виктор Вексельберг.