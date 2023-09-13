Глава Воскресенского МР отчитался о работе администрации за первое полугодие 2023 года

фото: пресс-служба администрации Воскресенского района

Глава Воскресенского района Денис Павлов Собранию депутатов Воскресенского МР представил Отчет о работе администрации за 1 полугодие 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Согласно документу:

Бюджет по доходам на 1 июля составил 339 835 тыс. руб. Рост за аналогичный период прошлого года на 2 380 тыс.руб. (+ 4,8%);

На ремонт дорог выделено:

Елшанскому МО 13977 тыс.руб.,

Воскресенскому МО 12981 тыс.руб.,

Синодскому МО 6780 тыс.руб. Субсидии выделены из расчета 3000 руб. на каждого проживающего.

Благоустройство придомовых территорий у двух МКД;

Ремонт спортивных залов в школах с. Славянка, с. Букатовка;

Отремонтирована система отопления в детском саду с. Воскресенское, а также ремонт системы канализации в детском саду с. Елшанка;

Установлены новые пластиковых окон в школах с. Букатовка и с. Новая Алексеевка;

Приобретено компьютерного и цифрового оборудования в школы с. Новая Алексеевка, с. Букатовка, с. Студеновка, с. Славянка;

Установлены тренажёры в Воскресенском "Народный фитнес парк"

Отремонтирован клуб с. Коммуна;

Построен комплекс для игровых видов спорта в Воскресенском.