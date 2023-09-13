фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

Роман Бусаргин возглавил наблюдательный совет Саратовского отделения общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин возглавил наблюдательный совет Саратовского отделения общества «Знание». Такое решение приняло общее собрание региональной организации, которое прошло сегодня в Саратовской юридической академии. В мероприятии вместе с главой региона приняли участие заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный, руководитель Управления по развитию просветительской деятельности в Приволжском федеральном округе Российского общества «Знание» Дмитрий Травкин, федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, председатель Саратовского реготделения Российского общества «Знание», ректор СГЮА Екатерина Ильгова, члены общественной организации.

Всероссийское общество «Знание» было возрождено по инициативе Президента Владимира Путина. Оно ведет просветительскую работу в регионах, организует и проводит бесплатные лекции и образовательные мероприятия с участием ведущих деятелей науки и культуры.

фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

— Саратовское отделение общества «Знание» задействует самые разнообразные площадки: школы, вузы, молодежные организации, учреждения спорта и культуры. Наши ребята побеждают в проектах общества - имею в виду недавнюю победу команды физико-технического лицея во всероссийском интеллектуальном турнире. Региональная власть всегда готова вас поддержать, помочь во всех вопросах, касающихся просвещения наших детей, — отметил Роман Бусаргин.