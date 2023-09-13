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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 9:35

По факту гибели человека на пожаре в Энгельсе возбуждено уголовное дело

Причиной пожара в Энгельсе стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

По факту гибели человека на пожаре в Энгельсе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, сегодня утром в Энгельсе на складе одной из организаций, занимающихся переработкой масла произошел «хлопок с возгоранием» помещения. Причиной стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Рабочий получил травмы и погиб.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при строительных или иных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека».