фото: МЧС

Пожар на складе в Энгельсе стоил жизни одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 13 сентября, в Энгельсе произошел пожар. Примерно в 10:30 на пульт диспетчера 01 поступило сообщение о возгорании масла в производственном здании склада площадью 20*40 метров.

Огонь охватил большую территорию — 800 квадратных метров, и для тушения пламени были привлечены 7 расчетов пожарных, которые справились с ликвидацией открытого огня к 10:56.

фото: МЧС

В результате пожара скончался один человек. Данные о погибшем и причина смерти уточняется.