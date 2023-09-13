В Саратовской области жителей хотят обязать убираться около домов. Об этом стало известно сегодня, 13 сентября, в ходе заседания комитета по строительству Саратовской областной Думы

Инициировали законопроекта стали депутаты из Балашовского района. Председатель депутатского собрания Нина Шехматова отметила, что это поможет муниципальным властям содержать в порядке территории городов и поселков.

По планам, жителей частных домов заставят убираться на территории в радиусе 5 метров вокруг здания, жителей многоквартирных домов – в радиусе 10 метров. При это пока не идет речи о наказании для тех, кто откажется это делать.

Отметим, обязательство убираться у своих домов уже закреплено в правилах благоустройства. Сегодня же обсуждается только граница территории, на которой должны убираться жители.

Часть депутатов от оппозиции выступила резко против законопроекта.