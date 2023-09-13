Хоккеисты Саратовского «Кристалла» в Самаре одержали победу над командой ЦСК ВВС

Хоккеисты саратовского «Кристалла» одержали вторую подряд победу в чемпионате PARI ВХЛ - Кубка Шелкового пути сезона 2023/24 над командой самарского ЦСК ВВС со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

У нашей команды шайбы забросили Александр Гребцов, Арслан Ямалов.

- Игра достаточно долго держала в напряжении. Создаем моменты, но не можем их преобразовать в заброшенные шайбы. В каких-то отрезках получалось больше, какие-то проводили хуже, чем надо. Результатом доволен, игрой нет, - прокомментировал главный тренер ХК «Кристалл» Али Бурханов.

14 сентября «Кристалл» играет в гостях с казанским «Барсом».

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