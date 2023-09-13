В саратовской пекарне при храме женщине оторвало палец

Фото: социальные сети

Вчера, 12 сентября, в Саратове женщине оторвало палец руки на территории храмового комплекса церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в региональном минздраве. Храм находится на улице Горького, пересечение с Симбирской.

На место выезжала скорая помощь.

- Травматическая ампутация пальца руки. В состоянии средней тяжести женщину отвезли в одну из больниц города, она госпитализирована, - рассказали в ведомстве. Все обстоятельства произошедшего выясняются. По некоторым данным, ЧП произошло в церковной пекарне.

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