В Саратовской области зафиксирована большая разница в зарплатах работников

Фото: архив КП

Средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых работников Саратовской области ниже среднего жалования 20% наиболее оплачиваемых в 5,4 раза. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Таким образом средняя минимальная оплата труда составляет 18,6 тысяч рублей, против 99,8 тысяч. В 2021 году этот показатель был выше - почти 8,5 раза. Средняя разница по ПФО составляет 5,5, по РФ - 7,7 раза.

Эксперты отмечают, что уровень дифференциации оплаты труда крайне отличается в зависимости от отрасли. Наибольшее неравенство отмечается в сфере информации и связи: IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность - разница в 11,4 раза – разбег от 30,2 тысяч и до 345,7 тысяч; персональных услуг - 16,6 и 183,4 тысяч; в финансах и страховании разница в 10,5 раза - 35,3 и 371,1 тысяч; профессиональной, научной и технической деятельности: юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, маркетинг - 9,9 раза - 26,7 и 265,1 тысяч.

Минимальный разброс в зарплатах в сельском хозяйстве, энергетике, водоснабжении, обращении с отходами, обрабатывающей промышленности и добыче полезных ископаемых – примерно в 5,5 раза. Как правило, разброс в зарплатах сильнее в богатых регионах с высокими средними заработками. И, наоборот, неравенство гораздо менее выражено в регионах с низкими средними зарплатами, заключают эксперты.

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