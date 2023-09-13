Двое Саратовцев вымогали у женщины пол миллиона рублей

В Саратове сотрудниками УУР ГУ МВД России по Саратовской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержаны двое граждан, подозреваемые в попытке мошенничества и вымогательстве. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.

По информации ведомства, 32-летний и 31-летний саратовцы сообщили женщине, что якобы у полиции могут возникнуть подозрения, что в прошлом она была причастна к противоправной деятельности. За помощь с правоохранительными органами они потребовали 500 тысяч рублей. Женщина отдала 150 тысяч рублей, а когда требования денег стали более настойчивыми, обратилась за помощью к приятелю, который связался с «доброжелателями» и в результате пообещал достать еще 250 тысяч рублей. Спустя некоторое время ему стали поступать звонки с требованиями о встрече. При личном общении вымогатели стали угрожать уже мужчине и требовать отдать им еще 150 тысяч рублей и принадлежащий ему автомобиль.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и вымогательстве. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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