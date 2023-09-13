В Саратовской области начнут выдавать разрешения на добычу бобра

Саратовским охотникам начнут выдавать разрешения на добычу бобра, лося, оленя пятнистого и косули сибирской. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области.

С 21 сентября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области приступает к выдаче разрешений для охоты на бобра, косулю сибирскую, лося и оленя пятнистого.Сезон охоты на бобра пройдет с 1 октября по 28 февраля, на косулю, лося и оленя пятнистого — с 1 октября по 10 января.

Выдача разрешений будет осуществляться по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. 102.

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