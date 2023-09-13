Дворец бракосочетаний в Саратове посетила правнучка Бореля

Фото: Дворец бракосочетаний г. Саратова

Вчера Дворец бракосочетаний посетил особенный гость - Суслова Светлана - правнучка Александра Эммануиловича Бореля. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщается в телеграм-канале «Дворец бракосочетаний г. Саратова»

Александр Борель был последним владельцем особняка в начале ХХ века, в котором в настоящее время расположен Дворец бракосочетаний. История семьи Борелей очень интересна. Дальнейшее общение с потомками этой семьи откроет много нового из истории здания.

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