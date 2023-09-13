В Саратове введут дизайн-код и снесут ларьки

Фото: Правительство Саратовской области

В правительстве региона сегодня, 13 сентября, состоялось совещание по вопросу внедрения дизайн-кода. В крупных городах Саратовской области планируется привести в порядок вывески и фасады зданий в центральной части.

В рамках дизайн-кода регламентируется визуальное оформление вывесок, наружной рекламы на фасадах, табличек в едином стиле. К созданию таких правил в ближайшее время приступят в Энгельсе, Балаково, Вольске, Хвалынске, Балашове, Петровске, Марксе, Аткарске, Пугачеве. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что при разработке необходимо привлечь экспертные сообщества, обсудить формат применения с общественностью.

- Разработка дизайн-кода в центральной части крупнейших городов региона - задача муниципальной власти. Это важный шаг в формировании современного облика городских пространств. Особенно это касается объектов культурного наследия, вид которых серьезно меняется из-за обилия вывесок разного цветового оформления и размера, размещения рекламных конструкций. Нам важно сохранить историческую идентичность наших городов. В Саратове такое решение было принято несколько лет назад, многие собственники привели в порядок вывески. Но работу мэрии необходимо продолжать, поскольку она не была доведена до логического завершения, - отменил Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что далеко не всегда на ремонт требуются серьезные средства, но этот процесс органы местного самоуправления контролируют слабо и с собственниками зданий диалог о своевременности ремонта зачастую вообще не ведут.

Администрациям городов также предстоит провести проверки, так называемых ларьков, которые вызывают много нареканий от жителей. Сотрудники профильных структур изучат, имеются ли на эти объекты разрешения, как и при каких обстоятельствах они были получены.

- Людей беспокоит как внешний облик таких сооружений, так и скопления мусора вокруг торговых точек. Такой формат торговли - пережиток 90-х годов прошлого столетия. К сожалению, даже в Саратове мы до сих пор можем наблюдать такие ларьки на общественных территориях, в скверах и даже на тротуарах. Здесь должен быть цивилизованный подход, - подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

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