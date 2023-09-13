Ремонт нижней части моста через Глебучев овраг в Саратове завершили досрочно

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области сообщили о досрочном завершении ремонта нижней части моста через Глебучев овраг. Сооружение обновляли за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как уточнили в ведомстве, сдать объект подрядчик обязан до 30 ноября 2023 года. В нижней части моста были выполнены следующие работы: ремонт ригелей на всех опорах, устройство железобетонных рубашек на опорах, устройство конусов у опор. Впереди - приемочная диагностика выполненных работ

- Напомню, в конце июля было открыто движение по мосту через Глебучев овраг, работы на нижней части еще продолжались. Всего в этом году ведутся работы на 13 мостах и путепроводах. Такие внушительные объемы по искусственным сооружениям стали возможными только после того как мосты включили в дорожный нацпроект, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев.

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