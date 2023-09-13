В Саратове внесут масштабные изменения в генеральный план города

Фото: КП Саратов

В Саратове решено внести масштабные изменения в генеральный план города в том числе, касающиеся поселка Затон и примыкающей к нему территории вплоть до моста Саратов-Энгельс. Распоряжение правительства Саратовской области подписано 11 сентября губернатором Романом Бусаргиным и опубликовано вчера на сайте правительства области.

В распоряжении «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Саратов» сама подготовка соответствующего проекта поручена министерству строительства и ЖКХ области.

Власти планируют изменить назначение земли в поселке Затон. Значительную часть Затона собираются отнести к зоне смешанной жилой и общественной застройки. В новую зону попадет земля между мостом через Волгу и солярием, между Соколовой горой и Волгой, а также рядом со Славянской площадью.

Зона смешанной жилой и общественной застройки необходима для тех территорий, где планируется масштабно развивать инфраструктуру.

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