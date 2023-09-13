В Саратовской области разыскивают родственников погибших в ВОВ бойцов

Фото: архив КП

Активисты «Поискового движения России» разыскивают родственников двоих уроженцев Вольского района, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 13 сентября сообщает телеграм-канал «Вольск/Новости/Вольская жизнь»

Останки бойцов были найдены на территории Рославльского района Смоленской области и опознаны по бланкам смертных медальонов поисковыми отрядами.

Красноармеец, радист Евгений Михайлович Соколов, 1910 года рождения — уроженец села Булгаковка Воскресенского района Саратовской области. Перед войной жил с женой Марией Ивановной Соколовой в Вольске, в доме N 41 по 3-му Цементному переулку. На фронт был призван 26 июля 1941 года. Числился пропавшим без вести с октября 1941 года.

Красноармеец Александр Михайлович Курлеев, 1909 года рождения — уроженец поселка Рыбное Вольского района. Призван на фронт 27 июля 1941 года. Пропал без вести в октябре 1941 года.

- Располагающих сведениями о родственниках красноармейцев Курлеева и Соколова просим сообщить заместителю руководителя Владимирского областного отделения «Поискового движения России» Дмитрию Артюху по телефону 8-962-093-76-88, - сообщает Владимирское областное отделение «Поискового движения России»

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