Уроки оказания первой помощи для учащихся начались в Саратовской области

Фото - министерство образования Саратовской области

В школе №80 Саратова вчера провели первые мастер-классы по оказанию первой помощи. Об этом сообщает Министерство образования Саратовской области. Стартовал Всероссийский проект Движения Первых «Первая помощь».

Во всех муниципальных районах проведут 300 уроков первой помощи пройдут. Для школьников и студентов основы теоретических и практических навыков оказания первой помощи покажут медики и сотрудники скорой помощи и служб экстренного реагирования. В уроках примут участие более 4 000 участников.

Каждый участник Всероссийского проекта «Первая помощь» получит сертификат о прохождении урока.

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