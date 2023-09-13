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НовостиОбщество13 сентября 2023 3:29

В Саратове закроют популярный и востребованный трамвайный маршрут

В Саратове закроют движение трамваев №3 с 1 октября
Елена Маркелова
Вместо трамвая по данному маршруту будут курсировать дублирующие автобусы

Вместо трамвая по данному маршруту будут курсировать дублирующие автобусы

В областном центре предстоит закрытие трамваев 3-го маршрута. Об этом на заседании Саратовской городской Думы сообщил глава комитета дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства мэрии Игорь Поздникин.

Закрытие востребованного направления связано с предстоящим строительством скоростного трамвая в Саратове. "Тройка" остановится с 1 октября.

Чиновник подчеркнул, что вместо трамвая по данному маршруту будут курсировать дублирующие автобусы.