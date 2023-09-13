В Саратове закроют популярный и востребованный трамвайный маршрут

Вместо трамвая по данному маршруту будут курсировать дублирующие автобусы

В областном центре предстоит закрытие трамваев 3-го маршрута. Об этом на заседании Саратовской городской Думы сообщил глава комитета дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства мэрии Игорь Поздникин.

Закрытие востребованного направления связано с предстоящим строительством скоростного трамвая в Саратове. "Тройка" остановится с 1 октября.

Чиновник подчеркнул, что вместо трамвая по данному маршруту будут курсировать дублирующие автобусы.