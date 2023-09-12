Главный приз «Саратовских страданий» получила лента из Израиля

"Саратовские страдания"

Сегодня, 12 сентября, в здании Саратовской филармонии завершился 20-й фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Главный приз фестиваля — Приз Губернатора Саратовской области «Саратовская гармония» получила израильская лента «Обертка» авторства Амит Миллер и Мири Урман.

В других номинациях победителями стали:

- программа «Наша кинофабрика» – картина «Особый статус сильных людей» (режиссер Роман Киршак);

- программа «Коротко» – «Блокадная книга рецептов» (Федор Бабенко);

- программа «Саратовские страдания.ART» – «Охота за мгновением» (Антон Погребной);

- программа «Саратов – открытый город» – «Владимир Юровский. Тоска по зиме» (Елена Ласкари);

Призом за лучший дебют отмечена картина «Отцы» режиссера Юрия Мокиенко. Фильм посвящен подготовке сельского кинофестиваля.

Завершился фестиваль концертом Петра Налича.