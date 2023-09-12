Главный приз «Саратовских страданий» получила лента из Израиля

"Саратовские страдания"
Сегодня, 12 сентября, в здании Саратовской филармонии завершился 20-й фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Главный приз фестиваля — Приз Губернатора Саратовской области «Саратовская гармония» получила израильская лента «Обертка» авторства Амит Миллер и Мири Урман.
В других номинациях победителями стали:
- программа «Наша кинофабрика» – картина «Особый статус сильных людей» (режиссер Роман Киршак);
- программа «Коротко» – «Блокадная книга рецептов» (Федор Бабенко);
- программа «Саратовские страдания.ART» – «Охота за мгновением» (Антон Погребной);
- программа «Саратов – открытый город» – «Владимир Юровский. Тоска по зиме» (Елена Ласкари);
Призом за лучший дебют отмечена картина «Отцы» режиссера Юрия Мокиенко. Фильм посвящен подготовке сельского кинофестиваля.
Завершился фестиваль концертом Петра Налича.