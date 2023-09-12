"Савлатшо запомнится жителям района как участник ансамбля казачьей песни «Балагуры» Турковского РДК, где он проработал последние годы", - подчеркнул Алексей Никитин

В ходе СВО погиб участник Турковского ансамбля казачей песни. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Алексей Никитин.

- Сегодня, 12 сентября, в Турках простились с военнослужащим Савлатшо Иматшоевым, который погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Савлатшо запомнится жителям района как участник ансамбля казачьей песни «Балагуры» Турковского РДК, где он проработал последние годы, - подчеркнул руководитель.

В июле этого года ансамбль выступал перед военнослужащими в зоне СВО, после чего мужчина решил уйти добровольцем в Вооруженные Силы.

-Администрация Турковского муниципального района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. Светлая память! -высказался Никитин.