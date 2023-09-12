В Саратове работники «Грозди» обратились в ГИТ из-за выплат при увольнении

В Саратове работники «Грозди» обратились в ГИТ по факту выплат при увольнении. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Саратовской области.

В Государственную инспекцию труда в Саратовской области поступили коллективные обращения работников ООО «Центр Реструктуризации» (сеть магазинов «Гроздь») о нарушении их трудовых прав.

Поводом для проверки стало коллективное обращение работников о нарушении их трудовых прав. Заявители не согласны с суммами выплат окончательного расчёта при увольнении. Также они жалуются на несоблюдение норм охраны труда в организации. О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.