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НовостиОбщество12 сентября 2023 17:03

В Саратове работники «Грозди» обратились в ГИТ из-за выплат при увольнении

Работники торговой сети жалуются на нарушение трудовых прав
Евгений Бадиков

В Саратове работники «Грозди» обратились в ГИТ по факту выплат при увольнении. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Саратовской области.

В Государственную инспекцию труда в Саратовской области поступили коллективные обращения работников ООО «Центр Реструктуризации» (сеть магазинов «Гроздь») о нарушении их трудовых прав.

Поводом для проверки стало коллективное обращение работников о нарушении их трудовых прав. Заявители не согласны с суммами выплат окончательного расчёта при увольнении. Также они жалуются на несоблюдение норм охраны труда в организации. О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.