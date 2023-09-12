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Саратовский фонд капремонта задолжал подрядчикам более 200 миллионов рублей. Об этом стало известно сегодня, 12 сентября, в ходе заседании комиссии по городскому хозяйству Саратовской городской Думы.

По словам замглавы администрации города Максима Сиденко, Саратовское отделение Фонда капитального ремонта задолжало подрядчикам 234 миллиона рублей. В областную программу капремонта попали 4 146 многоквартирных домов. И 67 из них были исключены из нее, как аварийные, а ремонт был проведен в 231 доме.

По словам и.о. гендиректора областного Фонд капремонта Юлия Вихляевой, за период с ноября 2020 года кредиторская задолженность составляет 234 млн рублей, из которых 165 млн – подрядным организациям. Долг населения перед Фондом составляет 100-200 миллионов рублей.