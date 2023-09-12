Фото: Архив КП

Саратовчанка подарила мошенникам отдых на море. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает городское управление МВД.

По данным ведомства, горожанка в интернете нашла объявление об отдыхе в Абхазии. Женщина позвонила по указанному номеру телефона и обсудила все условия бронирования отеля. После телефонного разговора гражданка перевела 35 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.

Вскоре женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД завели уголовное дело.

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