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НовостиОбщество12 сентября 2023 13:32

Саратовчанка подарила мошенникам отдых на море

56-летняя жительница Саратова перевела мошенникам 35 тысяч рублей, но на море так и не поехала
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Саратовчанка подарила мошенникам отдых на море. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает городское управление МВД.

По данным ведомства, горожанка в интернете нашла объявление об отдыхе в Абхазии. Женщина позвонила по указанному номеру телефона и обсудила все условия бронирования отеля. После телефонного разговора гражданка перевела 35 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.

Вскоре женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД завели уголовное дело.

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