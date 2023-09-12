.

4000 школьников и студентов из Саратовской области научатся оказанию первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского проекта Движения Первых «Первая помощь».

В Саратовской области в рамках Всероссийского проекта Движения Первых «Первая помощь» для школьников и студентов проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Во всех районах области планируется провести 300 занятий, участие в которых примут 4000 человек.

В ходе занятий ребята узнают основы теоретических и практических навыков оказания первой помощи, научатся без паники реагировать в критических ситуациях, спасая жизнь пострадавшим. Занятия проведут квалифицированные медики, сотрудники экипажей скорой помощи, а также МЧС, вместе с педагогами.

Каждый участник проекта «Первая помощь» получит именной сертификат о прохождении урока.