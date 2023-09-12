Фото: Архив КП

В Саратове 1 октября планируется закрытие трамвайного маршрута №3. Об этом сегодня, 12 сентября, на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству сообщил исполняющий обязанности председателя дорожного комитета мэрии Игорь Поздникин.

Как отметил Поздникин, контракт по реконструкции маршрута № 3 заключили еще в апреле. Работы обойдутся примерно в 1,5 миллиарда рублей, завершиться они должны до 30 ноября 2024 года.

До конца текущего года планируется синхронизация работ по закрытию трамвайного маршрута № 3 со строительством путепровода.

По предположениям чиновника, это произойдет ориентировочно 1 октября.

Депутат Виктор Марков отметил, что последствия реконструкции на маршруте № 9 в Заводском районе оказались очень тяжелыми, а последствия работ на маршруте №3 могут быть «еще хуже».

Поздникин добавил, что трамваи будут заменены автобусами, в частности, будут курсировать автобусные маршруты №6. Тем не менее, политик отметил, что на движение автобусов будут влиять и коммунальные работы.

В заключении депутаты предложили организовать на маршруте автобусов выделенную полосу или запустить городскую электричку.

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