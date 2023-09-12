фото: ГИБДД

В ДТП в Заводском районе Саратова пострадали молодой парень и пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 11 сентября, в Заводском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 14:30 напротив дома №29 по улице Заречной 18-летний водитель ВАЗ-2107 вылетел на встречку и столкнулся с Geely MK, за рулем которой находилась 40-летняя автомобилистка.

В результате ДТП пассажира ВАЗа — 18-летнего парня, и пассажирку иномарки, 64-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение.