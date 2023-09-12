В Саратова водитель «тринадцатой» пострадал при столкновении с KIA

Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова водитель «тринадцатой» пострадал при столкновении с KIA. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 10:00 на улице Энтузиастов. Недалеко от регионального центра допризывной подготовки молодежи столкнулись два автомобиля. За рулем «тринадцатой» сидел 35-летний водитель, автомобилем KIA управлял 48-летний мужчина.

В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали.

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