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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 12:33

В Саратова водитель «тринадцатой» пострадал при столкновении с KIA

На улице Энтузиастов при столкновении с KIA 35-летний водитель «тринадцатой» попал в больницу
Нарина Балаян
Фото: ГИБДД по Саратову

Фото: ГИБДД по Саратову

В Заводском районе Саратова водитель «тринадцатой» пострадал при столкновении с KIA. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 10:00 на улице Энтузиастов. Недалеко от регионального центра допризывной подготовки молодежи столкнулись два автомобиля. За рулем «тринадцатой» сидел 35-летний водитель, автомобилем KIA управлял 48-летний мужчина.

В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали.

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