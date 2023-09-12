Фото: Официальный канал ОГУ СО Безопасный регион

За последний летний месяц произошло 263 ландшафтных пожара. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «ОГУ СО Безопасный регион».

За жаркий август от пожара пострадало 6 586 ландшафтных гектара. На сегодняшний день количество пожаров заметно снизилось, однако, угроза их возникновения по-прежнему сохраняется. Основной причиной тому является человеческий фактор.

Зачастую жители региона поджигают на полях траву в осеннее время. По этой причине случается пожар и выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится бесплодной.

Горение сухой травы является особенно неуправляемым процессом. Из-за этого возникает опасность перехода огня на жилые дома, строения и лесные массивы.

При обнаружении огня необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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