Фото: Служба спасения Саратовской области
В Балашовском районе Range Rover врезался в столб: пострадали четыре человека. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает региональная служба спасения.
Как информирует ведомство, ДТП произошло сегодня днем. Недалеко от села Барки автомобиль Range Rover врезался в столб.
В результате аварии травмы получили четыре человека - 38-летний мужчина, 35-летняя женщина, 10-летняя девочка и 17-летний подросток.
Женщину и детей увезли в больницу, водитель от госпитализации отказался.
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