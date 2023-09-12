Фото: Служба спасения Саратовской области

В Балашовском районе Range Rover врезался в столб: пострадали четыре человека. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает региональная служба спасения.

Как информирует ведомство, ДТП произошло сегодня днем. Недалеко от села Барки автомобиль Range Rover врезался в столб.

В результате аварии травмы получили четыре человека - 38-летний мужчина, 35-летняя женщина, 10-летняя девочка и 17-летний подросток.

Женщину и детей увезли в больницу, водитель от госпитализации отказался.

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