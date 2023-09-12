Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Балашове пенсионерка хотела обменять поддельную денежную купюру в банке. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

По информации ведомства, 11 сентября в отделение банка обратилась 74-летняя женщина. Горожанка хотела обменять купюру номиналом 1000 рублей по причине поврежденного состояния.

Сотрудник финансового учреждения обнаружил, что банкнота имеет признаки подделки.

На место прибыли сотрудники полиции. Банкноту изъяли и направили на исследование, после чего было установлено, что купюра изготовлена не АО «Гознак».

Заведено уголовное дело.

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