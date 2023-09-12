Фото: Архив КП
В домах Ленинского района Саратова отключили воду. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Причиной отключения ХВС стали повреждения на городском водопроводе на улице Гвардейская, 64.
Без воды остались абоненты улиц:
-Гвардейская (от Тургенева до Большого Дачного проспекта;
-Большой Дачный проспект;
-9-я Дачная;
-Савельевская;
-1-й - 6-й Савельевские проезды;
-Малая Савельевская;
-1-я - 6-я Зеленогорские;
-2-й Зеленогорский тупик;
-Тюльпановая;
-1-й- 5-й Тюльпановые проезды;
-1-й - 3-й Заповедные проезды;
-1-й - 3-й Алмазовские;
-Изумрудная;
-1-й - 6-й Изумрудные проезды;
-1-й и 2-й Романтичные проезды.
Завершение работ планируется к полуночи.
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