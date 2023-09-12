Фото: Архив КП

В домах Ленинского района Саратова отключили воду. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Причиной отключения ХВС стали повреждения на городском водопроводе на улице Гвардейская, 64.

Без воды остались абоненты улиц:

-Гвардейская (от Тургенева до Большого Дачного проспекта;

-Большой Дачный проспект;

-9-я Дачная;

-Савельевская;

-1-й - 6-й Савельевские проезды;

-Малая Савельевская;

-1-я - 6-я Зеленогорские;

-2-й Зеленогорский тупик;

-Тюльпановая;

-1-й- 5-й Тюльпановые проезды;

-1-й - 3-й Заповедные проезды;

-1-й - 3-й Алмазовские;

-Изумрудная;

-1-й - 6-й Изумрудные проезды;

-1-й и 2-й Романтичные проезды.

Завершение работ планируется к полуночи.

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