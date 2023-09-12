фото: архив КП

В Саратове на Кумысной поляне появятся экотропы с зонами отдыха и QR-кодами. Об этом стало известно сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга Минприроды Саратовской области.

Об инициативе рассказал консультант отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий Олег Василенко.

По его словам, статус Кумысной поляны был изменен с природного парка на памятник природы, что позволяет привлечь инвесторов и создать лесничество. Чиновник рассказал, что на территории «Кумыски» планируется организовать сеть экотроп «Семь родников», установить таблички с информационными QR-кодами для туристов, привлечь гидов, установить лавочки, обустроить места отдыха. Работа начнется уже в этом году и продолжится в 2024 году.

— Второе место, которое планируется обустроить аналогичным образом, село Нижняя Банновка, у Утеса Степана Разина, - добавил Олег Василенков.