Делегация 8 горбольницы на форуме

Перинатальный центр 8-й горбольницы второй год в тройке лучших в России. Об этом сообщает администрация Саратовской городской клинической больницы № 8.

Саратовский роддом второй год подряд занимает третье место в Перекличке перинатальных центров, которая проводилась в рамках XVII Общероссийского научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Статусный профессиональный форум завершился вчера в Сочи.

Как отмечают в ГУЗ, Перинатальный центр 8-й горбольницы принимает участие в работе престижного мероприятия практически с самого начала.

А итоги Переклички перинатальных центров под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) подводились в Сочи уже в десятый раз.