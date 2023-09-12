В спецоперации погиб саратовец Денис Шатурной

Фото: Телеграм-канал Павел Петраков

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Денис Шатурной. Печальную весть сообщил глава Балашовского района Павел Петраков.

Военнослужащему было 27 лет. Выпускник гимназии №1, по ее окончании Шатурной поступил в Балашовский политехнический лицей.

В марте 2023 года Денис Шатурной добровольцем вступил в отряд «Шторм-Z». 7 июня боец героически погиб при выполнении боевых задач. «Исполняя свой долг, наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества, до конца остался верным воинской присяге», - подчеркнул Павел Петраков.