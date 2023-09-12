Фото: Архив КП

Несостоявшийся поход в театр обошелся саратовцу в 20 тысяч рублей. Об этом сегодня, 12 сентября, рассказали в региональном управлении МВД.

По информации полицейских, 9 сентября мужчина познакомился с девушкой в одном из мессенджеров.

"Новоиспеченная" подруга предложила сходить в театр, после чего скинула ссылку для покупки билетов на сайте. Горожанин произвел оплату, после чего собеседница сказала, что планы поменялись.

Мужчина решил вернуть деньги, но для проведения этой операции на сайте требовалась такая же сумма. Горожанин сделал несколько переводов, всего он потерял 20 тысяч рублей.

Потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию, заведено уголовное дело.

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