фото: Архив КП

Продуктовая корзина за август подешевела на 271 рубль в Саратовской области. Соответствующая информация размещена на портале Саратовстата.

Согласно данным статистиков, в августе 2023 года стоимость минимального продовольственной корзины в Саратовской области составила 4 987 рублей, что ниже июльской корзины на 271 рубль.

В ПФО самый дорогой продуктовый набор у жителей Пермского края - 5 651 рубль, а самый дешевый - в республике Мордовия - 4 907 рублей.

Индекс потребительских цен в августе составил 99,88 процента. Индекс потребительских цен (измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода.