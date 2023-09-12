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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 8:31

За нападение на сотрудницу ПДН жительница Энгельса проведет три года в колонии

Ранее судимая 38-летняя женщина бросилась на сотрудницу ПДН с ножом
Евгений Бадиков
фото: Пресс-служба прокуратуры Саратовской области

фото: Пресс-служба прокуратуры Саратовской области

За нападение на сотрудницу ПДН жительница Энгельса проведет три года в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области

В Энгельсе суд вынес приговор 38-летней женщине. Ранее судимая местная жительница напала с ножом на сотрудницу ПДН. Прокуратура поддержала гособвинение и женщина признана виновной по статье «применение насилия, опасного для здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»

Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет и 2 месяцев колонии.