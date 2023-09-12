Фото: Телеграм-канал "Т Плюс"
На Международном проезде в Саратове на неделю перекрыли движение транспорта. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает компания «Т Плюс».
Из-за ремонтных работ на теплосетях движение транспорта приостановлено между домами № 10 и №12. Работы планируют завершить до 18 сентября.
На место проведения работ выставят предупреждающие знаки и ограждения. Коммунальщики приносят извинения за неудобства и просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.
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