Фото: Телеграм-канал "Т Плюс"

На Международном проезде в Саратове на неделю перекрыли движение транспорта. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает компания «Т Плюс».

Из-за ремонтных работ на теплосетях движение транспорта приостановлено между домами № 10 и №12. Работы планируют завершить до 18 сентября.

На место проведения работ выставят предупреждающие знаки и ограждения. Коммунальщики приносят извинения за неудобства и просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

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